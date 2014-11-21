Farah Zeynep dönem projelerinden bıktı!

Akşam'dan Zehra Çengil'in haberine göre son olarak 'Kurt Seyit ve Şura ’da oynayan popüler oyunculardan Farah Zeynep Abdullah, artık dönem dizisinde rol almamaya karar verdi.



Oyunculuk hayatına Öyle Bir Geçer Zaman Ki ile başlayan ve o dizide yıldızlaşan ünlü oyuncu, daha sonra Kelebeğin Rüyası, Kurt Seyit ve Şura, bir de Unutursam Fısılda ’da rol almıştı.



Dört tane dönem işini üst üste çeken Farah Zeynep, final yapan Kurt Seyit ve Şura ’dan sonraki projeler için kendine bir kıstas belirledi. Artık günümüz modern yaşantısını anlatan dizilerde oynamak isteyen ünlü oyuncu, senaryoları buna göre okuyor ve değerlendiriyor.



Değişik güzelliği nedeniyle dönem projelerinin vazgeçilmez ismi olan Farah Zeynep Abdullah, katıldığı 3 Adam isimli televizyon programında da ‘Hep dönem işlerinde oynuyorum. Henüz cep telefonunu elime alıp konuşmadım bile bir dizide ’ açıklamasıyla herkesi güldürmüştü.