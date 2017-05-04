Evlilik Programlarına Saat Ayarı

Cumartesi günü yayımlanan 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede (KHK), radyo televizyon yayın hizmetlerinde “arkadaş bulma amacıyla kişilerin tanıştırıldığı veya buluşturulduğu programlara yer verilemeyeceği” belirtilmişti.Bu hüküm, evlilik programlarına yasak olarak yorumlandı ve tartışma yarattı. Ancak düzenlemenin, çocuk ve gençlerin televizyon izlediği saatlerde yapılan ve onların zihinsel, fiziksel ve ahlaki gelişimini olumsuz yönde etkileyen tüm yayınlara yönelik genel bir yaptırımı içerdiği açıklandı.Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), konuya ilişkin yeni bir çalışma başlattı. Daha önce “koruyucu sembol” kullanılarak çocukların da televizyon izlediği saatlerde yapılan bu tip yayınlar artık ”koruyucu sembol” olsa bile söz konusu zaman dilimlerinde yapılamayacak.Düzenleme, RTÜK’ün çalışması tamamlanınca hayata geçecek.RTÜK Başkanı Prof. Dr. İlhan Yerlikaya, evlilik programları için “Bu programları istemiyoruz” demişti.