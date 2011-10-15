Evliliğin geleceği ilk gecenin sabahında belli oluyor

Nikah defterine atılan imzanın ardından mutlu bir hayatın şifresi ilk gecede gizli. İlk gecede çiftlere birbirlerini tanımalarını tavsiye eden uzmanlar, mutlu bir cinselliği eşler arasında uyum, diyalog ve uzun bir ön sevişmeye bağlıyor.

KORKU, SUÇLULUK DUYGUSUNA YOL AÇAR

Cinsel bilgi düzeylerinin yetersizliği ve cinsel mit dediğimiz hurafelerin yoğunluğu, ilk geceyi ve cinselliği hayatın en büyük sorunu haline getirebildiği gibi, cinselliği aceleye getirerek bir an önce yaşanılıp bitmesi gereken büyük bir soruna dönüştürebiliyor. Bilgisizlikle ve korku ile yaşanılan ilk cinsel deneyim, çiftlerin birbirlerine olan sevgi ve saygılarını yitirmelerine ve suçluluk duygusu ile birbirlerinden uzaklaşmalarına ve sonuç olarak da eşler arasında tamiri zor durumlara yol açabiliyor.

İLK GECE SEKS İÇİN UYGUN DEĞİL

Düğün gecesi, cinsel ilişki özgürlüğünün resmen kazanıldığı ilk gece olmakla birlikte, aslında aynı zamanda da cinsel ilişki için en uygunsuz gece. Uzmanlar, cinselliği ilk kez yaşayacak çiftlere ilk gecelerinde birbirlerini ve bedenlerini tanımaya odaklanmalarını öneriyor. İlk gecelerinde mükemmel bir cinsellik beklemelerinin yanlış olduğu gibi, her yeni başlanılan iş gibi, evlilik ve cinsellikte uyumun sağlanabilmesi için zaman, emek ve çaba harcanması gerekiyor.

MUTLULUĞUN ANAHTARI ÖN SEVİŞMEDE

Çiftin cinsellikle ilgili konuşmaları ve cinsel olarak nelerden hoşlanıp hoşlanmadıklarını birbirlerine açıkça anlatmaları gerekiyor. Sağlıklı cinsel yaşam için beden kadar ruhun da hoşnut olmasının önemine dikkat çeken uzmanlar, çiftlerin birbirlerine çekinmeden nelerden hoşlanıp hoşlanmadıklarını anlatmaları ve ön sevişmeye gereken önemi vermeleri gerektiğini söylüyor.

ORGAZM OLAMAMAK BAŞARISIZLIK DEĞİL

İyi seksin zaman alacağını belirten uzmanlar, ilk kez seks denemesinde uyum sorunu yaşamanın normal olduğunu belirtiyorlar. Cinsel uyumu yakalamak için birkaç deneme gerekebiliyor. Çiftin ilk denemelerde orgazm olamamalarının da çok büyütülmemesi gerekiyor. İlk gece en önemli konu aslında, çiftin birlikte iyi vakit geçirmesi. Yani ilk denemede orgazm yaşanmaması sekste başarısız olunduğu ya da frijit anlamına gelmiyor. Bu durum, seksin daha basit yönlerine daha çok vakit ayırmak gerektiği anlamına geliyor. Uzmanlar, orgazmda zorluk yaşandığında, seksin penetrasyon olmayan bölümüne geri dönülmesi, öpme, ön sevişme ve genel olarak iyi vakit geçirme faslına odaklanılması ve ardından sekse geri dönülmesi gerektiğini ekliyor.

Bilgisizlik ve korku ile yaşanılan ilk cinsel deneyim, çiftlerin birbirlerine olan sevgi ve saygılarını yitirmelerine ve suçluluk duygusuna yol açabiliyor.

DÜĞÜN KADAR İLK GECEYE DE HAZIRLANILMALI

Evliliğin temelini oluşturan sevgi, saygı ve güven duyguları ile birlikte önemli bir unsur olan cinselliklerini yaşayamamanın iki insanı zaman içinde birbirinden uzaklaştıracağına dikkat çeken Psikolog Serap Güngör ise mutlu bir evlilik için çiftin sağlıklı seks yaşamları kadar, birbiriyle uyumlarının, birbirlerinin beklenti ve isteklerine saygı duyma tutumlarının da önemine dikkat çekiyor. Evlilik öncesi yoğun bir hazırlık maratonuna giren çiftlere gelinlik, ev seçimi, düğün davetiyesi, çeyiz yerleşimi gibi işlere ayıracakları zaman kadar cinsellik ve birbirlerini tanıma ve uyum sağlamaya da zaman ayırmalarını tavsiye ediliyor.

“ROTANIZ AŞK OLSUN”

“Evlilik; aşk ve mutluluk gemisine binen iki insanın o geminin kaptanlığını birlikte üstlenmesidir” diyen CİSED Genel Sekreteri Psikolog Serap Güngör; evlilik gemisini idare eden çiftlerin rotalarının daima aşk, mutluluk ve huzur olması gerektiğini söylüyor. Bunun için bir rehbere ihtiyaç duyulacağını ekleyen Güngör, çiftlere gerekli gördükleri zaman bir uzmandan yardım alma konusunda çekingen kalmamalarını da tavsiye ediyor ve “Deniz feneri olmadan geminin limana yaklaşması çoğu zaman tehlikelidir” diyor.