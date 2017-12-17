Evlenmeden Önce Uyarmış! “Senin Karınla Beraber Olmuştum” Derler…

Burçin Orhon ameliyat haberleri ile magazin gündemindeki yerini koruyor Ancak gelen son haber eski eşi Süheyl Uygur ile ilgili. Temmuz ayında mide küçültme ameliyatı olmak için masaya yatan dansçı Burçin Orhon verdiği röportajda Süheyl Uygur olan ile evliliklerini anlattı.

Türkiye onu 1980’li yılların başında tanımıştı. Gencecik bir dansöz olarak adını duyurmuştu. Ama o güne kadar alışılagelen meslektaşlarından çok farklıydı. Klasik anlamda göbek dansı yapmak yerine baleyi anımsatan figürleriyle dikkat çekiyordu. Kısa sürede adını herkes öğrendi ve hiç unutmadı. Bambi lakaplı eski dansöz Burçin Orhon, Posta’ya verdiği röportajda Süheyl Uygur ile evliliğini, geçirdiği zor süreçleri anlattı.

“KARINLA BİRLİKTE OLDUM” DERLER

Oryantallik yaptığı dönemde Süheyl Uygur ile tanışan Burçin Orhon, “Ona her şeyi anlattım. Yarın öbür gün adamın biri, ‘Senin karınla beraber olmuştum’ der diye ne varsa döktüm. ‘Benimle evlenirsen başın çok ağrır’ diye uyardım, ama vazgeçmedi.” dedi.