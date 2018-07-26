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'Evden çıkan ilk kişiyi vuracağım!'

Ünlü türkücü Bülent Serttaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

'Evden çıkan ilk kişiyi vuracağım!'

Ünlü türkücü Bülent Serttaş, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na başvurdu.

26 Temmuz 2018 Perşembe 11:37
'Evden çıkan ilk kişiyi vuracağım!'

Bülent Serttaş, Muhlis K. isimli şahsın kendisinden para istediğini ve parayı vermediği için ölümle tehdit ettiğini iddia etti. Kendisine gelen "Beni aramazsa arabasını benzinle yakacağım; bana parayı vermezse evinin önünde yatıp evden çıkan ilk kişiyi vuracağım" şeklindeki tehdit mesajlarını delil olarak sunan Serttaş'ın şikâyeti üzerine soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında ifadesine başvurulan Muhlis K., Serttaş'a para verdiğini fakat geri alamadığını kaydetti. Savcılık tarafından, Muhlis K.'nin suçtan kurtulmaya yönelik ifade verdiği belirtildi. Savcılıkça, Muhlis K. hakkında, "tehdit" suçundan iki yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

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