Ev fiyatında saat aldı, 100 bin TL de kâr etti!

Burcu Esmersoy, sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü isimler arasında. Son olarak deniz kenarında çekilmiş bir fotoğraf karesini takipçilerinin beğenisine sunan Esmersoy'un kolundaki altın saat dikkatli gözlerden kaçmadı.

278 BİN TL'LİK SAATTEN 100 BİN TL KAR ETTİ

Lüks saatlere tutkusuyla bilinen güzel sunucunun kolundaki Audemars Piquet marka saati kendisinin aldığı ve değerinin tamı tamına 57.200 İsviçre Frangı (278 bin TL) olduğu öğrenildi. Güzel sunucunun satın aldığı saatten dövizin artışıyla birlikte kısa sürede 100 bin TL'yi aşkın kar ettiği öğrenildi.

SAATİ GÖRENLERİN AKLINA ARDA TURAN GELDİ

Esmersoy'un kolundaki lüks saati görenler Esmersoy'un futbolcu Arda Turan'la birliktelik yaşadığı dönemde Turan'dan ödünç aldığı 82.500 İsviçre Frangı yani 401 bin TL değerindeki Patek Phillipe'i hâlâ iade etmediği oldu. Ancak kısa sürede sunucunun kolundaki saatin Turan'ın saati olmadığı ve bizzat kendisinin satın aldığı ortaya çıktı.