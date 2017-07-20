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20 Temmuz 2017 Perşembe 08:53

Eşref Kolçak: Cenazeye Katılamayacağım

Eşref Kolçak: Cenazeye Katılamayacağım
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Dün akşam saatlerinde vefat eden Harun Kolçak'ın babası Eşref Kolçak acı kaybının ardından konuştu.

Harun Kolçak'ın cenazesine katılamayacak...Yeşilçam’ın efsane oyuncularından Eşref Kolçak, 62 yaşında vefat eden oğlu Harun Kolçak’ın ardından Sözcü’ye konuştu. Telefonla ulaştığımız Eşref Kolçak hıçkıra hıçkıra ağlayarak yaptığı konuşmasında şunları söyledi: ‘Yavrum çok erken gitti. Allah’ın takdiri ne desem ki… Allah gençlere uzun sağlıklı ömür versin. Nişantaşı’ndaki cenaze namazına sağlığım el vermediğinden dolayı katılamayacağım. Harun, Gemlik’te annesinin yanına gömülecek. Onu benim yanıma Gemlik’e getirecekler, oğlumu bana getirecekler.”

SON DOĞUM GÜNÜNÜ KUTLAMADI

15 Temmuz'da doğum gününü kutlayan ve yakın çevresine “Bu yıl doğum günümü kutlamayacağım” diyen Harun Kolçak, doğum gününden 4 gün sonra hayatını kaybetti. Harun Kolçak'ın son zamanlarda “kanseri yendim” dediği belirtilirken, ailesi ve yakınları ise Kolçak'ın fiziksel olarak zayıfladığını söylüyorlardı.

HARUN KOLÇAK’IN CENAZE TÖRENİ CUMA GÜNÜ

Harun Kolçak’ın prodüktör arkadaşı Polat Yağcı cenaze töreniyle ilgili olarak şu açıklamayı yaptı: “Cenazesi Cuma günü öğlen namazında Teşvikiye’den kalkacak. İkindi namazında da Bursa Gemlik’te Gemlik Mezarlığı’nda defnedilecek.”


 
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