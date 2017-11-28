'Eşkıya' Setinde Aşk Rüzgarları!

ATV'nin reyting rekortmeni dizisi 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’ın setinde taşınıp aşk yaşamaya başlayan Deniz Çakır ile Oktay Kaynarca, geçen sene aralarındaki sorunları çözemeyince ayrılık kararı almışlardı.Ünlü çift, ayrıldıklarına rağmen arkadaşlıkları sürdüyorlardı ve sürekli birbirleriyle olan fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyorlardı. Ancak 'Edho' setinden gelen bir kare akılları karıştırdı.Fotoğrafta Oktay Kaynarca'nın Deniz Çakır'a anlamlı bakışları, "Acaba barıştırlar mı" yorumlarına neden oldu.