‘Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz’a iki yeni transfer

ATV'de yayınlanan 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisi yeni sezona iki yeni oyuncuyla başlıyor. Fenomen dizinin kadrosuna hangi ünlü isimlerin katılacağı merak ediliyordu. Diziye ilk etapta Mustafa Üstündağ ve Hüseyin Avni Danyal dahil oldu. Üstündağ, sosyal medya hesabından senaryonun fotoğrafını 'Hadi Bismillah' notuyla paylaştı. Üstündağ'ı takipçileri ve oyuncu arkadaşları tebrik ederek başarılar diledi.

'Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı 'Muro' tiplemesiyle ünlenen Üstündağ, 'Çukur' dizisinin ilk bölümünde rol almıştı. Yine 'Kurtlar Vadisi' dizisinde canlandırdığı 'Bulut' karakteriyle adından bahsettiren Hüseyin Avni Danyal da birçok başarılı dizide rol almıştı. Çekimleri devam eden 'Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisine dahil olacak kadın oyuncu arayışı ise sürüyor.