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Eski Eşi İle Yeni Sevgilisi...

''Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır”

Eski Eşi İle Yeni Sevgilisi...

''Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır”

25 Aralık 2017 Pazartesi 16:48
Eski Eşi İle Yeni Sevgilisi...
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Ünlü oyuncu Birce Akalay, eski eşi ve yeni sevgilisiyle aynı karede...

Birce Akalay geçen ocak ayında 2 yıllık eşi Sarp Levendoğlu’ndan boşanmış, olaylı ayrılığın nedeni olarak Sarp Levendoğlu’nun Derya Şensoy’la yaşadığı yasak aşk gösterilmişti. Birce Akalay boşandıktan kısa süre sonra ünlü balet Can Tunalı’yla yeni bir aşka yelken açtı. Bu ilişki ortaya çıkınca da Birce Akalay’ın eski eşi Sarp Levendoğlu, sosyal medya sayfasından “Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi kötü bir huyu vardır” sözünü paylaşarak gönderme yaptı.

Birce Akalay ile Can Tunalı’nın ilişkisi aylardır sürüyor. Üstelik Can Tunalı, tıpkı sevgilisi gibi şu aralar oyunculuk yapıyor. Ünlü balet, Fi dizisinde konuk oyuncu olarak kamera karşısına geçiyor.

Son günlerde Birce Akalay ve Can Tunalı çiftiyle ilgili sosyal medyada dolaşan bir fotoğraf ise görenleri şaşırttı.

2016 yılına ait olduğu öğrenilen fotoğrafta Birce Akalay, Sarp Levendoğlu ile evliyken şimdiki sevgilisi Can Tunalı’yla tanıştıkları, Beyoğlu’nda çok sık gittikleri Adana İl Sınırı adlı restoranda aynı masayı paylaştıkları da ortaya çıktı. Öte yandan Birce Akalay boşanmadan önce eşi Sarp Levendoğlu’nun adını yazdırdığı dövmeyi sildirmişti. Evliyken Birce Akalay’ın adını koluna yazdıran Sarp Levendoğlu ise alışılmışın dışında bir karar almış ve hatırası olduğu için kolundaki dövmeye dokunmayacağını açıklamıştı.

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