Eşinden boşanan Hande Ataizi'nin talebi şaşırttı

Hande Ataizi, geçtiğimiz Mart ayında boşandığı Benjamin Harvey'in soyadını kullanmak için dava açtı. Hande Ataizi, eski eşinin soyadını, çocuğunun etkilenmemesi için kullanmak istediğini ileri sürdü.

ÇOCUĞUN VELAYETİ ANNEYE VERİLMİŞTİ

Sabah'ın haberine göre, oyuncu Hande Ataizi, 8 Eylül 2012'de evlendiği gazeteci Benjamin Harvey'le, 6 Mart 2018'de anlaşmalı olarak boşanmıştı.Gaziosmanpaşa Adliyesi'nde görülen davada mahkeme tarafların anlaşmalı olarak boşanmalarına karar vererek, 4 yaşındaki müşterek çocuğun velayeti Hande Ataizi'ne vermişti. Mahkeme ayrıca müşterek çocuk için babanın ayda bin 500dolar iştirak nafakası ve Hande Ataizi'ne tazminat ödenmesine de hükmetmişti.

"TİCARİ OLARAK ETKİLENMEK İSTEMİYORUM"

Boşanma davası sonrası, eski eşinin soyadını kullanmak istediğini beyan eden Hande Ataizi, İstanbul Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Mahkemeye sunduğu dilekçesinde, "Harvey" soyadının kimliğinden çıkarılmasıyla ticari olarak zarar göreceğini ve gereksiz zaman kaybı yaşayacağını belirtti. Ayrıca çocuğunun bu durumdan etkilenmemesi için Benjamin Harvey'nin soyadını kullanmak istediğini belirten Hande Ataizi'nin talebi sonrası açılan dava, ilerleyen günlerde görülecek.