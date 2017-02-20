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20 Şubat 2017 Pazartesi 16:21

Eser West: Serhat'a Çok Pis Şeyler Yapacaktım!

Eser West: Serhat'a Çok Pis Şeyler Yapacaktım!
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Survivor'dan diskalifiye edilen Eser West: Serhat'a çok pis şeyler yapacaktım!
"Serhat bana karşı haddini aştı; iki çocuk babası, eski milli futbolcuysan..."


TV8'de yayınlanan Survivor yarışmasından diskalifiye edilen Eser West, "Serhat’ın üstüne gitmedim yoksa yapmam gereken kafamda çok pis bir şey vardı yapmadım. Serhat’a olan kinimi burada bırakmak istedim" dedi.

"Açlığa dayanamadığını ve bir sonraki kırılma noktasında nasıl bir patlama gerçekleştireceğini kestiremediğini" dile getiren Eser West, şunları söyledi:

“Serhat Akın ile tartışmalar oldu ama Serhat bana karşı haddini aştı. İki çocuk babası, eski milli futbolcuysan ve 70 milyonun önünde kendini sergiliyorsan bu çok terbiyesizce bir şey. Ben onlara Acun abiye saygımdan dolayı sustum. Serhat’ın üstüne gitmedim yoksa yapmam gereken kafamda çok pis bir şey vardı yapmadım. Serhat’a olan kinimi burada bırakmak istedim."

 
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