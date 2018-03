Erkeklerde aldatma geni mi var ?

İ18-10-2011sveç kralı Carl Gustaf, aktör Arnold Schwarzenegger, IWF başkanı Dominique Kahn-Strauss… Seks skandallarının ardı arkası kesilmiyor. Yaşanan olaylar ‘erkekler sadık kalamıyor mu?’ sorusunu akla getirecek cinsten.



Çok yakışıklıydı. Komik ve akıllıydı. Ve de inanılmaz seksi. Ama iki aydan sonra her şey bitti. Aslında onun için sadece kısa bir macera olduğumu ve her zaman öyle kalacağımı anlamam gerekirdi… Aklından bu cümleleri geçirmek zorunda olan ne kadar çok kadın var! Sahip olduklarıyla yetinemeyen erkeklerin sayısı bir hayli fazla. Evlilik ya da ciddi bir ilişki yaşamalarına rağmen cinsel tatmini başka kadınlarda arıyorlar. Kaçamakları ortaya çıktığında evliliklerini ya da işlerini kaybetmeye razı oluyorlar.



ÇAPKINLIKLAR DESTEKLENİYOR

Son günlerde medyayı meşgul eden ‘çapkın’ ünlüler, aslında buzdağının yalnızca görünen kısmını oluşturuyor. Dünyanın her yerinde aldatan erkekler var. Şirketler suç ortağı bile olabiliyor: Almanya’da bir sigorta şirketi başarılı çalışanlarının Budapeşte’de katıldığı özel bir ‘orji gezisi’nin masraflarını karşılamış. Üç çocuk babası olmasına rağmen stajyerle yılbaşı partisinde öpüşen erkek tanıdığınız vardır mutlaka. Ya da mutlu çift rolünü oynayan, ama erkek sadık bir genelev müşterisi olduğu için ayrılan komşularınız. Gerçek şu ki, talep olmasaydı dünya üzerindeki genelevler çoktan kapanmış olacaktı. Günün birinde kendinize ‘acaba benim eşim de başka kadınların bedenlerinden elini çekemeyenlerden biri mi?’ sorusunu sormaya başlarsınız.



ALDATMANIN NEDENİ NEDİR?

Seks, en çok yalanın dolandığı konu. Bu nedenle erkeklerin aldatma oranı yüzde 10 ile yüzde 50 arasında gidip geliyor. Peki, erkekler bunu neden yapıyorlar? Genleri yüzünden mi? Güç gösterisi yapmak için mi? Yoksa kendini beğenmişlikten dolayı mı? Evrim biyologları, aldatmaya olan merakı şöyle açıklıyor: Erkekler ne kadar çok farklı kadınla seks yaparlarsa, genlerini o kadar iyi dağıtabiliyor. Taş devrinden kalma bu ilkel düşünce yapısı bazen o kadar baskın oluyor ki, başka olgular önemini kaybediyor. Örneğin sadık kalma isteği (anketlere göre erkekler de kadınlar kadar sadık kalmak istiyor) veya ortaklaşa ödenen ev taksiti gibi. Sonuç: Erkekler aldatırsa bunun nedeni kesinlikle biyoloji! Başka seçenekleri yok! Aldatan erkekler bu açıklamayı çok seviyorlar çünkü ‘canım, seninle alakası’ yok anlamını taşıyor. Yine de bu teori erkeklerin iki farklı hayatı neden yaşadıklarını ve şehvet tuzaklarına neden düştüklerini açıklamıyor. Biyolojik açıdan bakıldığında aslında kadınların da aldatmak için nedenleri var: Güvenilir, aileyi geçindiren erkeğin yanı sıra genetik açıdan çekici bir erkeği (geniş omuzlu, dar kalçalı, köşeli çeneli) seçtiklerinde daha sağlıklı, daha akıllı, daha güzel çocuklara sahip olma olasılıkları yüksek. Bu durumda spor hocasıyla yaşanan maceranın birçok getirisi olabilir. Ama kadınlar bu tarz kaçamakları daha ender gerçekleştiriyor

Bir erkek neden aldatır? Genleri yüzünden mi? Güç gösterisi yapmak için mi? Yoksa kendini beğendiği için mi? Sorunun cevabını bulmak için birçok faktörü ele almak gerekiyor.

KADINLAR DAHA KONTROLLÜ

Kadınlar da evlilik dışı ilişkiler yaşıyor, gizli aşkların keyfini çıkarıyor. Ama işte daha ender olarak, genellikle de bir ilişkinin sonuna geldiklerinde... Kadınlar cinsel dürtülerini erkeklerden daha iyi kontrol edebiliyor. Berlin’deki Hydra e.V. adlı Hayat Kadınları Danışma Merkezi, geçtiğimiz günlerde Almanya’da 400 bin hayat kadınının çalıştığını açıkladı. Cinsel hizmetler için kadınlardan para alan erkekler de var, ama sayıları kadınlara göre çok daha az. Cinsiyetlerin farkları ve ortak noktalarını araştıran cinsiyet araştırmacıları, biyolojinin bu konudaki egemenliğine inanmıyor. Onlara göre erkek ve kadının erotik ve cinsel davranışları kültürle ilgili. Avrupa’da kadınlar artık çarmıha gerilmese de kadının aldatması hala daha fazla tepki çekiyor. Başarılı bir çapkın olmak, erkek için de doğru bir davranış değil, ama aldatan erkeğin namı çok da kötü olmuyor. Toplum, erkeğin istediğini elde etmesini kabul ediyor, hatta ona hayranlık duyuyor. Bu arada özgür ve ekonomik açıdan bağımsız olan kadınlar, erkeklerin kendilerini aldatmalarını kabul etmiyor. Dominique Strauss- Kahn olayının ardından Fransız kadınlar, yüzyıllar boyunca ‘erotizm’ kamuflajıyla Fransız kültürü olarak sunulan zamparalıklara karşı başkaldırmaya başladı.

ÇAPKIN ERKEĞİ TANIMA REHBERİ

Yüzük parmağı onu ele verir: Almanya’nın Chemnitz kentinde bulunan Teknik Üniversitesi’nde yapılan bir araştırmada, yüzük parmağı uzun olan erkeğin oldukça maceraperest olduğu ortaya çıktı. Bu erkeklerin kanında cinsel hormon testosteron bol miktarda bulunur. İlgili dinleyiciyi oynar: Aslında bir sohbete pek odaklanmaz, ama kadınların iyi dinleyicilerden hoşlandıklarını biliyor. Fakat ona konuşulan konu hakkında soru sorduğunuzda aklında pek bir şey kalmadığını görürsünüz.

Gözlerini konuşturur: Psikologlara göre karşımızdaki kişiyi çekici bulup bulmadığımızı ilk üç saniye belirler. Çapkın erkek, yoğun bir göz kontağı kurar.

Tek başına telefonla konuşmayı tercih eder: Cep telefonu çaldığında hemen dışarı çıkar. Çünkü hattın diğer ucunda en son ‘ganimeti’ olabilir. Ve sizin bu kadından haberdar olmanızı istemez. Eğlendiricidir: Her zaman ilgi odağı olmayı sever. Bir şey anlattığında son derece eğlendiricidir. Etrafındakiler onu can kulağıyla dinlerler. Şaka yapmayı çok sever (bazen şakaların içeriği başka erkeklerdir).

Kadınların sevdiği şeyleri bilir: Gitar çalmayı, şiir yazmayı, sütlaç pişirmeyi bilir. Ayrıca en çok satan kadın kitaplarını okumuştur