Eril Cambaz Kaldığı Yerden Devam Ediyor...

ERİL CAMBAZ KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR...

(MHA)



Gazimağusa’nın en çok tercih edilen mekanlarından olan De Molay’da , Kıbrıs’ın genç ve en beğenilen sanatçılarından olan Eril Cambaz canlı performansı ile tüm mağusalıların vazgeçilmezi haline geldi.





O ses Türkiyede de yarışan Eril Cambaz, yarışmada sergilediği performanlarla herkesin beğenisini kazanarak, hayran kitlesini artırdı.



