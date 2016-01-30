Eril Cambaz Kaldığı Yerden Devam Ediyor...

ERİL CAMBAZ KALDIĞI YERDEN DEVAM EDİYOR...
Gazimağusa’nın en çok tercih edilen mekanlarından olan De Molay’da , Kıbrıs’ın genç ve en beğenilen sanatçılarından olan Eril Cambaz canlı performansı ile tüm mağusalıların vazgeçilmezi haline geldi.
O ses Türkiyede de yarışan Eril Cambaz, yarışmada sergilediği performanlarla herkesin beğenisini kazanarak, hayran kitlesini artırdı.
Sadece genç gruba değil her kesime hitap eden repertuarı ile gün geçtikçe dinleyici kitlesini hızla arttıran Eril Cambaz Akustik Kelimer İsimli canlı performanslarını sevenleri ile paylaşmaya devame diyor.
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Son Güncelleme: 30.01.2016 13:25