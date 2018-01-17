En çok para kazandıran dizi belli oldu!

Türk televizyonlarında yayımlanan diziler, 140’ın üzerinde ülkeye ihraç edilerek, yıllık 350 milyon doların üzerinde ihracat rakamına imza atarak başarılı bir ivme çizdi. En fazla ihraç edilen diziler arasında en çok hasılat getiren dizi Kara Para Aşk oldu. Diriliş Ertuğrul, en fazla kazanan dizi listesinde yer almadı.

Türk dizileri ABD’den Rusya’ya, Ortadoğu’dan Balkanlar’a, Uzak Doğu’dan Latin Amerika’ya kadar dünyanın dört bir yanında milyonlarca izleyici kitlesine ulaşmış bulunuyor.

Bugüne dek en fazla ihraç edilen diziler arasında “Muhteşem Yüzyıl”, “Kara Para Aşk”, “Kuzey Güney”, “Karadayı”, “Öyle Bir Geçer Zaman ki”,“Adını Feriha Koydum”, “Gümüş”, “Fatmagül’ün Suçu Ne”, “Ezel”, “Aşk-ı Memnu”, “Kara Sevda” dizileri yer aldı.

En fazla ihraç edilen dizi Muhteşem Yüzyıl olurken, en çok hasılat getiren dizi Kara Para Aşk oldu.

1 milyar dolar ihracat bekleniyor

Ajans Press'in verilerine göre, dizilerin ihracat haberleri belirtilen dönem arasında 2 bin 239 habere konu olurken, 2008’de 10 milyon dolar olan dizi ihracat getirisi, düzenli olarak artış göstererek 2016 yılında 350 milyon dolara ulaşmış oldu.

Medyaya yansıyan diğer başlıklarda Türk dizilerine olan talebin bölüm başı fiyatlarını da artırdığı belirlendi. Türk dizi sektöründe 2023 yılına kadar hedeflerin gerçekleşirse 1 milyar doların üzerinden ihracat yapılması bekleniyor.