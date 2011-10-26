Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 11°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
118411
ALTIN
163.512
DOLAR
3.8483
STERLİN
5.3452
EURO
4.7410
Okutan “Çocuk Olduğunu Bilmiyordum”
OKUTAN “ÇOCUK OLDUĞUNU BİLMİYORDUM”
Mukono 3 Gün Tutuklu Kalacak
MUKONO 3 GÜN TUTUKLU KALACAK
İlaç Alabilmek İçin Tüfeğini Rehin Bıraktı
İLAÇ ALABİLMEK İÇİN TÜFEĞİNİ REHİN...
14 yaşındaki kız çocuğu kayıp!
Kayıp Aranıyor
banner256

En Çok Aldatan Ülke Hangisi?

İngiltere'de nüfusun yüzde 47'si eşini aldatıyor, ancak aldatan eşlerin yüzde 42'si daha sonra eşlerinden özü

En Çok Aldatan Ülke Hangisi?

İngiltere'de nüfusun yüzde 47'si eşini aldatıyor, ancak aldatan eşlerin yüzde 42'si daha sonra eşlerinden özü

26 Ekim 2011 Çarşamba 12:41
En Çok Aldatan Ülke Hangisi?
banner238

Yapılan bir araştırmada İngiltere'de nüfusun yüzde 47'si ini aldatıyor, ancak aldatan eşlerin yüzde 42'si daha sonra eşlerinden özür dileyerek geri dönüyor. Bunlardan bazıları (yüzde 30) tek gecelik ilişki yaşadıklarını itiraf ederek eşlerinden af diliyorlar.


Araştırmada ortaya çıkan başka ilginç bir veri de insanların yüzde 30'unun eğer ünlü birisiyse eşinin aldatmasına izin vereceğini söylemesi.

Kiminle aldatmasını istersiniz sorusuna Cheryl Cole yüzde 21 ile birinci. Onu yüzde 19 ile Angelina Jolie ve yüzde 13 ile Kelly Brook. Araştırmada sürpriz bir sonuç ise deneklerin yüzde 8'inin Susan Boyle'u tercih etmeleri.

Seks uzmanı Siski Green ise bu durumu, yeni müzik, yeni yemek yeni elbise arayışına benzeterek insanoğlunun doğasında var olduğunu savunuyor.

Son Güncelleme: 26.10.2011 12:41
Anahtar Kelimeler:
ÜlkeSeksAldatmaUzman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Bir Dizi Daha Final Yapıyor
Bir Dizi Daha Final Yapıyor
Yataktan fotoğraf paylaşınca...
Yataktan fotoğraf paylaşınca...
Metin Hara'dan 'ayrılık' açıklaması!
Metin Hara'dan 'ayrılık' açıklaması!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner269

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim