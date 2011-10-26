En Çok Aldatan Ülke Hangisi?

Yapılan bir araştırmada İngiltere'de nüfusun yüzde 47'si eşini aldatıyor, ancak aldatan eşlerin yüzde 42'si daha sonra eşlerinden özür dileyerek geri dönüyor. Bunlardan bazıları (yüzde 30) tek gecelik ilişki yaşadıklarını itiraf ederek eşlerinden af diliyorlar.



Araştırmada ortaya çıkan başka ilginç bir veri de insanların yüzde 30'unun eğer ünlü birisiyse eşinin aldatmasına izin vereceğini söylemesi.

Kiminle aldatmasını istersiniz sorusuna Cheryl Cole yüzde 21 ile birinci. Onu yüzde 19 ile Angelina Jolie ve yüzde 13 ile Kelly Brook. Araştırmada sürpriz bir sonuç ise deneklerin yüzde 8'inin Susan Boyle'u tercih etmeleri.

Seks uzmanı Siski Green ise bu durumu, yeni müzik, yeni yemek yeni elbise arayışına benzeterek insanoğlunun doğasında var olduğunu savunuyor.