Emrah yeni reklam filminden kaç para aldı?

Milliyet'ten Abdullah Malkoç'un haberine göre McDonald ’s ’ın yeni burgeri ‘acılı tavuk ’un reklamında oynayan Emrah, bir ısırıkla servete kondu! Şarkıcı, ‘Benim Acım Bana Yeter ’ reklamında acılı hamburgerinden bir ısırık alıyor.



Bu sahne için markayla 2 milyon 500 bin TL ’ye anlaşan sanatçı, reklamın müziğine de imza attı; ekstradan 300 bin TL daha kazandı. Böylece cebine 2 milyon 800 bin TL girdi.