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20 Eylül 2017 Çarşamba 15:55

'Elimde Cinsel İçerikli Görüntülerin Var'

'Elimde Cinsel İçerikli Görüntülerin Var'
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Burcu Esmersoy'un şantaj davasında karar çıktı!
Ünlü sunucu Burcu Esmersoy'a sosyal medya üzerinden şantajda bulunduğu gerekçesiyle yargılanan Saynur O., beraat etti.

Geçtiğimiz aylarda bazı tehdit ve şantaj içerikli mesajlar aldığını belirterek savcılığa başvuran Burcu Esmersoy; şikayet dilekçesinde, fotomodel ve sunucu olarak çalıştığını, sosyal medyada 2.5 milyonu aşkın takipçisi olduğunu belirtti. Kendisine, "Elimde cinsel içerikli görüntülerin var. Akıllı ol" diyerek şantajda bulunulduğunu söyleyen ünlü sunucu, ağır hakaret ve şantaja maruz kaldığını ileri sürdü. Esmersoy, yorumların çıktısını da dosyaya delil olarak sundu.

'O KİŞİ BEN DEĞİLİM'
Esmersoy'un şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında, söz konusu sosyal medya kullanıcısının, Uludağ Üniversitesi İşletme Fakültesi öğrencisi Saynur O. olduğu belirlendi. 19 yaşındaki üniversite öğrencisi hakkında şantaj ve hakaret suçu kapsamında dava açıldı. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde hakim karşısına çıkan Saynur O., böyle bir sosyal medya hesabının olmadığını belirterek "Mesajı atan kişi ben değilim" deyip suçlamayı reddetti. Esmersoy'un avukatı ise, mesajları atan söz konusu hesabın kapatılmadan önceki profil görüntüsüyle Saynur O.'nun aynı kişi olduğunu ileri sürerek cezalandırılmasını istedi. Mahkeme, söz konusu sosyal medya kullanıcısının Saynur O. olduğuna dair inandırıcı delil bulunmadığını ileri sürerek genç kızın beraatına karar verdi.

 
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