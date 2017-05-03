Efsane Dizi Geri Dönüyor!

Türk Malı ne zaman başlayacak? Oyuncuları kimler?



Show TV’de uzun dönem ekranlara gelen Türk Malı dizisi Star TV’de yeniden başlıyor. Şafak Sezer hariç tüm kadrosu değişen dizinin başrolünde Mehmet Ali Erbil, Hasibe Eren ve Nergis Kumbasar yer alacak.Yayınlandığı dönemde kahkaha tufanı estiren Türk Malı dizisinin ne zaman yayına gireceği hakkında henüz net bir tarih verildmedi. Türk Malı'nın çekimleri 8 Mayıs'ta başlayacak. Dizinin ilk bölümü yaz aylarında ekranlarda olacak.Şafak Sezer'in canlandırdığı Erman Kuzu'nun başına gelen olayları komik bir şekilde ele alan Süreç Film imzalı dizinin senaristliğini Tayfun Güneyer üstleniyor.Güçlü cast listesine sahip olan dizide Şafak Sezer, Mehmet Ali Erbil, Hasibe Eren, Nergis Kumbasar, Anıl İlter, Burcu Binici, Gülhan Tekin, Haki Biçici, Polina Ch, Selen Görgüzel, Serkan Şengül, İlke Korkmaz ve Buse Narcı rol alıyor.