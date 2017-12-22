Eda Erol Sütyenli Fotoğraf Paylaştı!

Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, Alişan ile nişanlıyken kıyafetlerine çok fazla dikkat ediyordu. Alişan'dan ayrılan Eda, sporcu sütyeniyle fotoğraf paylaştı.

İzdicvaç programı sunucusu Esra Erol'un kız kardeşi Eda Erol, ünlü şarkıcı Alişan ile evlilikten son anda dönmüştü. Alişan, çok kısa sürede sevgili yapınca Eda da dekoltesine sansür uygulamayı bıraktı.

EDA RAHATLADI

Buse Varol ile yeni bir aşka yelken açan Alişan, Eda Erol'u çabuk unuttu. Eda da kendisine sansür uygulamayı bırakarak sporcu sütyeni altında taytı ile Instagram'dan pozunu paylaştı.