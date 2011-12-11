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Ece Erken ölümden döndü

Güzel sunucu Ece Erken Pegasus'a ait uçakta büyük bir tehlike atlattı.

Ece Erken ölümden döndü

Güzel sunucu Ece Erken Pegasus'a ait uçakta büyük bir tehlike atlattı.

11 Aralık 2011 Pazar 19:48
Ece Erken ölümden döndü
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Pegasus Havayolları'nın İstanbul-Ercan seferini yapan uçağı kalkıştan hemen sonra o sırada piste yaklaşan bir başka uçakla çarpışma tehlikesi yaşadı. Uçankuş'un haberine göre pilotun son andaki manevrası onlarca yolcuyu ölümden kurtardı. Yürekleri ağızlara getiren olay dün akşam saatlerinde meydana geldi. Pegasus Havayolları'na ait PC 216 sefer sayılı uçak Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan KKTC'deki Ercan Havaalanı'na gitmek üzere havalandı.

Kalkıştan dakikalar sonra uçağın ani manevraları yolcular arasında korkuya neden oldu. Pegasus Havayolları kabin görevlileri, büyük korku yaşayan yolcuları sakinleştirdi. Yolcular ne olduğunu anlamaya çalışırken pilotun anonsu atlatılan tehlikeyi gözler önüne serdi. Pilot anonsunda kulenin yanlış yönlendirmesi sonucu ani manevra yapmak zorunda kaldıklarını ve her şeyin yolunda olduğunu söyledi.

İddiaya göre, pilotların ani manevrasının sebebi kulenin hatası sebebiyle iki uçağın havada çarpışma tehlikesi yaşamasıydı. Kulenin Pegasus Havayolları'na kalkış izni verdiği sırada hangi şirkete ait olduğu öğrenilemeyen bir başka uçakla fazla yaklaştı. Pilotların son andaki manevraları olası bir faciayı önledi.

'YOLCULAR AĞLIYORDU'

İki uçağın çarpışma tehlikesi atlattığı olaya tanıklık eden ünlü sunucu Ece Erken, şöyle konuştu. Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Ercan Havaalanı'na giden uçakta bulunan ünlü sunucu Ece Erken, uçaktaki ani manevra sonrası yolcuların büyük korku yaşadığını söyledi.

Erken, " Ben en önde uçuyordum ve kulaklığımdan müzik dinliyordum. Bir anda yolcular panikle bağırmaya başladı. Bazı yolcular ağlıyordu, bayılanlar oldu. Yolcular sakinleştikten sonra pilot anons yaptı. Özür diledi ve kulenin hatası sonrası tehlike atlattığımızı söyledi. Hepimiz çok korktuk" dedi.

Son Güncelleme: 11.12.2011 19:48
Anahtar Kelimeler:
KazaErkenEcePegasus
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