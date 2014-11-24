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Ebru Yaşar: 'Hayatıma daha iyisi girdi'

Hürriyet'ten Zelal Özalp'in haberine göre şarkıcı, “Şarkıda anlattığım olay, benim başımdan geçti

Ebru Yaşar: 'Hayatıma daha iyisi girdi'

Hürriyet'ten Zelal Özalp'in haberine göre şarkıcı, “Şarkıda anlattığım olay, benim başımdan geçti

24 Kasım 2014 Pazartesi 13:37
Ebru Yaşar: 'Hayatıma daha iyisi girdi'
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Hürriyet'ten Zelal Özalp'in haberine göre şarkıcı, “Şarkıda anlattığım olay, benim başımdan geçti. Bırakıldım, ağladım. O dönem üzülerek dinlerdim bu şarkıyı. Şimdi ise oynaya zıplaya klip çekiyorum. Çünkü daha iyisi girdi hayatıma” dedi.

Yaşar, hayatındaki kişinin kim olduğu sorusuna şöyle yanıt verdi: “İlişki anlamında biri var diyemem ama flört ediyorum.” Geçtiğimiz yaz aralarında Ersun Yanal ’ın da bulunduğu arkadaş grubuyla Garipçe ’de görüntülenen şarkıcı, ekipteki bir erkekle samimi tavırlarıyla dikkat çekmişti.

Yaşar, flört ettiği kişinin o erkek olup olmadığı sorulunca “Evet, görüştüğüm beyefendi o kişi” dedi.
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