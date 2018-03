Ebru Şancı'dan muhabirlere tepki!

Sözcü'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre güzel oyuncu Gizem Karaca ile Barış Kılıç ’ın başrolünü paylaştığı “Seni Seviyorum Adamım” adlı sinema filminin galası, önceki akşam Kanyon ’da gerçekleşti.



Hemen her film galasında seksi kıyafetlerle boy gösteren ve adından söz ettiren magazin camiasının güzel yüzü Ebru Şancı, her zamanki gibi yine seksi kıyafetiyle dikkat çekti.



Gazetecilere poz veren Şancı, kıyafetinin sırt kısmındaki dekolteyi çekmek isteyen gazetecilere “Bu zamana kadar her yerimi çektiniz zaten, ne gerek var” diyerek reddetti.