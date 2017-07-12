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12 Temmuz 2017 Çarşamba 16:41

Ebru Şallı'ya Büyük Şok! Çıplak Fotoğraflar...

Ebru Şallı'ya Büyük Şok! Çıplak Fotoğraflar...
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Ebru Şallı'ya Büyük Şok! Çıplak Fotoğraflar...
Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraflar sosyal medyaya düşmüştü. Ebru Şallı bunun için mahkemeye başvurmuştu; ancak istediği karar çıkmadı. İşte Ebru Şallı davasında alınan karar...

Ünlü manken Ebru Şallı'ya ait olduğu iddia edilen çıplak fotoğraflar sosyal medyaya düşmüş ve uzun süre gündemde kalmıştı.

Ebru Şallı, kendisine ait fotoşoplu kareleri basına vermekle tehdit eden şahıstan şikayetçi olmuştu. Savcılık, Şallı'nın delil olarak sunduğu fotoğrafların, özel hayatını ihlal edecek nitelikte bir görüntü olmadığını belirterek dosya için takipsizlik kararı verdi.


 
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