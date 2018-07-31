Ebru Şallı'nın nişanlısı ilk kez konuştu!

Geçen yaz Ebru Şallı ile teknede el ele görüntülendikten sonra, o dönemki eşi Gonca Sağlam tarafından ağır şekilde eleştirilen Uğur Akkuş, sessizliğini bozdu. Eşinden boşanan ve geçtiğimiz günlerde Ebru Şallı'yla nişanlanan Akkuş, yaşadıklarını ilk ve son kez anlattı.

"EVLİLİĞİN BİTMESİNDE ÜÇÜNCÜ BİR KİŞİ ETKİLİ DEĞİL"

Eşi Gonca Sağlam'dan olaylı bir şekilde boşanan Uğur Akkuş, evliliğinin bitmesinde ne Ebru Şallı ne de başkası olmadığını dile getirdi. Uğur Akkuş'un söylediklerinden satır başları;

"BİR KEZ KONUŞACAĞIM SONRA BİR DAHA KONUŞMAYACAĞIM"

Uzun süredir hakkımda çok şey söyleniyor, bir kere konuşacağım ve sonra bir daha konuşmayacağım. Ben sıradan, Türkiye'nin yetiştirdiği bir iş adamıyım. Yatırım danışmanlığı yaptığım bir şirketim var. Özellikle yabancı yatırımcıların, yatırımlarını yönlendiriyorum. Yaklaşık 11 yıldır da bunu başarıyla yapan bir şirketin sahibiyim.

"ÇOCUKLARIMIN ANNESİ HAKKINDA KONUŞMAK İSTEMİYORUM"

Bizim davamız 2014'te başladı. Her insan boşanabilir. Sıradan bir boşanma davası ancak çocuklarımın annesi için yorum yapmak istemiyorum. Bir yıldır da onun aleyhine hiçbir şey konuşmadım. Dava bitti, her insan gibi biz de boşandık. Onun da mutlu olmasını isterim; evlensin, çocukları olsun.

"VAR OLAN YUVA YIKILIR, ORTADA YUVA YOKTU Kİ"

Çok net bir şey söyleyeceğim; var olan yuva yıkılır! Yuva yoktu ki yıkılsın. Biz 2014'te ayrıldık, evlerimizi de ayırdık. Eşimin psikolojik sorunları vardı, tedavi görüyordu. Ciddi ilaçlar kullanıyordu, ona her türlü destek olmaya çalıştım ama olmadı, o zaman ayrıldık. Ben de hayatımı yaşamaya başladım. Hatta Ebru'dan önce ciddi bir ilişkim de oldu, evlenmeye bile yaklaştım. Bizim evliliğimizin bitmesinde ne Ebru'nun, ne de başkasının ilgisi var. İki insan boşanmaya karar verdikten sonra bu davalar genelde uzun sürüyor. Boşanma süreçlerinin bu kadar uzun sürmesi bence Türkiye'nin sosyolojik sorunu.

"KİMSEYİ TEHDİT ETMEDİM"

İşimde gücümde bir insanım. Şarkıcı, sanatçı değilim. Basını veya yargıyı böyle şeylerle meşgul etmek istemiyorum. Yapacak bir sürü işimiz var. Böyle bir şey yaşanmadı tabii ki!