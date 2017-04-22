Ebru Şallı Çıplak Fotoğraf Açıklaması Yaptı



Şallı adına bir açıklama yapan menajeri görüntülerdeki kişinin Ebru Şallı olmadığını söyledi.Bir takım gazeteci ve internet yayıncısıyla irtibata geçen tanımadığımız bazı şahısların temsil ettiğimiz Ebru Şallı’ya ait olduğu iddia edilen fotoğrafları yayınlamaya çalıştıklarını öğrendik. Söz konusu fotoğraflar kesinlikle Ebru Şallı’ya ait değildir ve bu konuda gerekli tüm yasal yollara başvuruyoruz. Konunun vahameti nedeniyle bu tür fotoğrafların kullanılmamasını/yayınlanmamasını önemle rica ediyoruz. Aksi halde bu fotoğrafları yayınlayanlarla ilgili yasal başvuruda bulunmak zorunda kalacağımızı bildiririz…