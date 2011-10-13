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Ebru Gündeş'in bebeğinin adı ne olacak?

Sır gibi saklanan isim ne?

Ebru Gündeş'in bebeğinin adı ne olacak?

Sır gibi saklanan isim ne?

13 Ekim 2011 Perşembe 14:29
Ebru Gündeş'in bebeğinin adı ne olacak?
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Magazin dünyasının belli klişeleri var, en sevdiklerimden biri de “x miş doğru mu?”. 

Mekan giriş çıkışlarında ünlülere mikrofon uzatmak suretiyle “Ayrılmışsınız doğru mu?” “Aşıkmışsınız doğru mu?” “Hamileymişsiniz doğru mu?” diye soran magazin muhabirleri ve “Ben de sizden duydum çocuklar hahahah!” cevabı ayrılmaz bir ikili. Ancak zaman zaman hastaneye yattığını hatta öldüğünü bile gazetelerden öğrenen ünlülerimizin olmaması için, bu teyit çok da gerekli. 

Bugün benzer bir olay gerçekleşti, ancak sanal ortamda. Bazı internet sitelerinde Ebru Gündeş'in doğum yaptığı haberleri yer aldı. Copy-paste derken olay gittikçe büyüyünce Ebru Gündeş Facebook sayfasından bir açıklama yaptı, evet haber yanlıştı: "Enteresan bir gündü. Evimde otururken doğum haberimi aldım. Allah'ın izniyle biraz daha zamanımız var ve dolduğunda mutluluğumu hemen sizlerle paylaşacağım. İlginize sonsuz teşekkürler."

 “X miş doğru mu?” yapmamanın sonucunda işte böyle hayal kırıklıkları yaşanabiliyor. Ancak biz yaptık ve duyduklarımızı paylaşalım:

Doğumun Cuma ya da Cumartesi günü gerçekleşmesi bekleniyor. Gündeş geçirdiği beyin kanaması nedeniyle normal doğumu tercih etmeyecek. Gündeş'i o dönemden beri sürekli gözetim altında tutan Prof. Dr. Cengiz Kuday doğumda da yanında olacak. Sezaryenle dünyaya gelmesi beklenen kız bebeğin ismi ise anlamı “su perisi, cennetin kapısını açan melek” olarak geçen Alara olacak.

Şimdiden sağlıklı bir doğum ve güzel bir hayat dileyelim Ebru Gündeş- Reza Zarrab çiftine, ve tabii ki ailenin eli kulağında üyesi Alara bebeğe.

Son Güncelleme: 13.10.2011 14:29
Anahtar Kelimeler:
BebekHamileEbruGündeşIsim
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