Ebru Gündeş’e Yoğun Talep

Eşi ABD’deki Mehmet Hakan Atilla davasında itirafçı olan ve Türkiye’nin en beğenilen kadın solistlerinden Ebru Güneş İstanbul gece hayatından en çok dinlenilmek istenen isimlerden biri. Gündeş sık sık İstanbul’un en ünlü mekanlarından Günay Restoran’da sahne alıyor.Sozcu.com.tr’nin organizasyon firmalarından edindiği bilgilere göre Gündeş’in programını yemek dahil ön sıralardan izlemek isteyen kişiler 1500 TL’yi gözden çıkarmak zorunda arka masalardan izlemenin bedeli ise 750 TL gibi rakamlara satılıyor. Gündeş’in tüm programları sahne aldığı her hafta full çekiyor. Organizasyon düzenleyenler Ebru Gündeş’e yer bulmanın çok zor olduğunu söyleyerek bazı müşterilerin tanıdık vasıtasıyla gelip konseri dinlediğini aktardı.‘HİÇ KİMSE ONUN KADAR KONSER VERMİYOR’Milliyet Gazetesi’nden Ali Eyüpoğlu’nun 5 Ekim 2017 tarihinde kaleme aldığı köşe yazısında Gündeş’in konser performansı için şu ifadeleri kullanmıştı: 2016'da 25 konser verdi, hepsi de full geçti. İstanbul'da birinci sınıf gazinolardan ayakta kalan tek mekan olan Günay'ın müşteri kapasitesi 380 kişi… Yıldız'dan aldığım bir ilginç bilgi de şu:Günay; Ajda Pekkan, Sezen Aksu ve Tarkan dışında bütün şarkıcıların sahne aldığı bir gazino. Ancak hiçbir solist Ebru Gündeş kadar konser vermiyor. Üstelik hiçbirinin programı için rezervasyon günler öncesinden dolmuyor… Günay'daki konserlerine 23.30'da başlayan şarkıcı, sahnede en az 2 saat kalıyor, duruma göre bu süre 2.5-3 saate bile çıkıyor” dedi.