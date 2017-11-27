EBRU GÜNDEŞ TAMAMEN BİTİRDİ!

Reza Zarrab 'dan boşanacağı konuşulan Ebru Gündeş , eşinin taktığı 150 bin dolarlık alyansı çıkardı. Gündeş, geçtiğimiz günlerde de Zarrab'ın evlilik hediyesi olan yalıdan taşınmıştı.

Reza Zarrab'ın evlilik hediyesi olan Kanlıca'daki yalıyı terk eden Ebru Gündeş, adeta boşanma iddialarını doğrularcasına önceki gece sahneye 150 bin dolarlık alyansı olmadan çıktı.

YALIDAN TAŞINMIŞTI

Kanlıca'daki yalıda oturan Ebru Gündeş'in geçtiğimiz günlerde yalıdan taşınarak korunaklı bir sitedeki evine geçtiği öğrenilmişti. Yalı çalışanlarının balkondaki eşyaları topladığı ve panjurları kapattığı objektiflere yansımıştı.

150 BİN DOLARLIK YÜZÜĞÜ DE ÇIKARDI

Önceki gece Şişli'de bulunan bir eğlence mekanında sahneye çıkan Ebru Gündeş'i izlemeye gelenler arasında sanatçı arkadaşı Seda Sayan da vardı. Sayan, bir ara Ebru Gündeş'in elini sıkarak kendisine bir şeyler söyledi. Bu performans sırasında bir ayrıntı ise gözlerden kaçmadı. Reza Zarrab ile bir yıldır boşanacağı iddiaları dolaşan ünlü şarkıcının alyansını çıkarttığı görüldü.