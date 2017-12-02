Ebru Gündeş'e Bir İyi Haber Daha...

Eşi Reza Zarrab sayesinde gündemde olan Ebru Gündeş’e iyi haber savcılıktan geldi!



Son dönemde Eşi Reza Zarrab ile gündemde olan ünlü şarkıcı Ebru Gündeş İstanbul'un en çok talep gören kadın solistlerinden biri olduğu biliniyor. Gündeş'e bir iyi haber de İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan geldi. Başsavcılık, yaptığı evlilik sözleşmesi gereği mal varlığı kendi üzerine olan Gündeş'in mal varlığına el koyulamayacağı yönünde karar verdi.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Ebru Gündeş’in yaptığı evlilik sözleşmesi gereği mal varlığına el koyulmasının hakkaniyetli olmayacağına karar verdi. Son dönemde en çok iş yapan assolistlerin başında gelen Gündeş, bu haberle rahatlamış oldu.İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı dün ABD’de devam eden davada tanık olarak yer alan Reza Zarrab’ın ve 22 yakınının mal varlıklarına el koymuştu. Listede, Ebru Gündeş’in bulunmaması çeşitli spekülasyonlara yol açsa da Gündeş’in mal varlığına neden el koyulmadığı da ortaya çıkmış oldu.Hatta, Zarrab ailesinin avukatı Şebnem Eriş yaptığı açıklamada, “Çiftin ortak çocukları Alara Sarraf'ın ismi var. Ebru Gündeş'in önceki güne kadar bir boşanma davası açmadığını biliyoruz. Bize ulaşan bir boşanma başvurusu da yok. Gündeş'in isminin listede olmaması, kızları Alara'nın isminin listede olmasının nedeni bilmiyorum” diye konuşmuştu.