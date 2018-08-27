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Duygulandıran Vatan Şaşmaz paylaşımı

Duygulandıran Vatan Şaşmaz paylaşımı

27 Ağustos 2018 Pazartesi 18:24
Duygulandıran Vatan Şaşmaz paylaşımı

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, geçtiğimiz yıl bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın birinci ölüm yıl dönümünü unutmayarak sosyal medya hesabından duygusal bir not paylaştı.

Oyuncu ve sunucu  Vatan Şaşmaz, geçtiğimiz yıl Beşiktaş’ta ünlü bir otelin odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmüştü. Ölümüyle herkesi yasa boğan Şaşmaz’ı vefatının birinci yılında yakın arkadaşı Pınar Altuğ unutmadı. Altuğ, sosyal medya hesabından  Tamer Karadağlı ve Vatan Şaşmaz ile olan bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına ise “Seni hep o gülen gözlerinle hatırlayacağım” notunu düştü.

pinaraltugvatansasmaz

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