Duygulandıran Vatan Şaşmaz paylaşımı

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, geçtiğimiz yıl bir otel odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülen Vatan Şaşmaz'ın birinci ölüm yıl dönümünü unutmayarak sosyal medya hesabından duygusal bir not paylaştı.

Oyuncu ve sunucu Vatan Şaşmaz, geçtiğimiz yıl Beşiktaş’ta ünlü bir otelin odasında eski manken Filiz Aker tarafından öldürülmüştü. Ölümüyle herkesi yasa boğan Şaşmaz’ı vefatının birinci yılında yakın arkadaşı Pınar Altuğ unutmadı. Altuğ, sosyal medya hesabından Tamer Karadağlı ve Vatan Şaşmaz ile olan bir fotoğrafını paylaştı. Fotoğrafın altına ise “Seni hep o gülen gözlerinle hatırlayacağım” notunu düştü.