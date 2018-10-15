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Duygulandıran paylaşım

Duygulandıran paylaşım

15 Ekim 2018 Pazartesi 10:34
Duygulandıran paylaşım

İbrahim Tatlıses'ten duygulandıran anne paylaşımı

Ünlü sanatçı İbrahim Tatlıses, annesi Leyla Hanım'la çektirdiği fotoğrafı, "Herkes anasına sarılsın, dizlerine yatsın" notuyla paylaşarak takipçilerini duygulandırdı.

Hayatını İzmir'de sürdürmeye başlayan İbrahim Tatlıses, sosyal medya hesabından hayranlarıyla fotoğraflarını paylaşmayı ihmal etmiyor. Usta sanatçı, son paylaşımı da annesi Leyla Hanım'la yaptı.

"BUGÜN ANALARLA KUCAKLAŞMA GÜNÜ OLSUN"

Annesiyle fotoğrafını Instagram hesabından paylaşan İbrahim Tatlıses, "Leyla Sultanla... Beni dinlerseniz bugün analarla kucaklaşma günü olsun, herkes anasına sarılsın, dizlerine yatsın..." notuyla paylaştı. Tatlıses'in paylaşımına beğeni yağdıran hayranları, onlarca destek mesajı da attı.

KALP VE YÜKSEK TANSİYON HASTASI

1933 Şanlıurfa doğumlu olan Leyla Hanım, şu an 85 yaşında ve kalp ve yüksek tansiyon hastası olmaktadır.

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