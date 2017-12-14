'Duş Alırken Beni Seyretmesine...'

Hayek, Weinstein'ın kendisini öldürmekle tehdit ettiğini ve cinsel tacizde bulunduğunu iddia etti. Oyuncu, Weinstein için "O bir canavar" dedi.

Bugüne kadar, aralarında Rose McGowan, Angelina Jolie ve Gwyneth Paltrow'un da bulunduğu onlarca kadın, Weinstein'a taciz suçlaması yöneltti.