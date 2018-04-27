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Dünyaca ünlü oyuncu kanlar içinde kaldı

Hollywood'un efsanevi oyuncularından John Travolta'nın sosyal medyaya sızan fotoğrafları internet kullanıcıları ve hayranları arasında şaşkınlık yarattı. Travolta'nın yüzü ve gözü kanlar içinde olduğu fotoğrafın yeni filminin setinde çekildiği ifade edildi.

Dünyaca ünlü oyuncu kanlar içinde kaldı

Hollywood'un efsanevi oyuncularından John Travolta'nın sosyal medyaya sızan fotoğrafları internet kullanıcıları ve hayranları arasında şaşkınlık yarattı. Travolta'nın yüzü ve gözü kanlar içinde olduğu fotoğrafın yeni filminin setinde çekildiği ifade edildi.

27 Nisan 2018 Cuma 00:49
Dünyaca ünlü oyuncu kanlar içinde kaldı

Grease filmiyle kült statüsüne erişen ve daha sonra rol aldığı filmlerle kariyerini başarılı bir şekilde sürdüren John Travolta’nın sosyal medyada paylaşılan fotoğrafı merak unsuru oldu. 64 yaşındaki Travolta’nın sosyal medyaya sızan fotoğraflarında ünlü oyuncu yüzü ve gözü kan içinde görüntüleniyor.

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travolta-instagram

Fakat fotoğrafa dikkatle bakan kullanıcılar fotoğrafın arkasında bulunan kişinin, şarkıcı ve yönetmen Fred Durst olduğunu ortaya çıkardı. Fotoğrafta birlikte poz veren ikilinin Durst’ün yeni filmi için hazırlanırken çekim yaptığı ifade edildi. Filmde Moose isimli takıntılı bir adamı canlandıran Travolta’nın rol icabı kavgaya karıştığı ve ciddi bir şekilde yaralandığı ifade edildi.

Geçtiğimiz dönemde Travolta, Durst’ün yönetmenlik yeteneğini övmüştü. Travolta, Durst hakkında, “Bence Fred yönetmenlikte ve metin yazarlığında çok başarılı bir isim. Harika bir sanatçı ve bu işi çok iyi biliyor” dedi.

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