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'Dua Edip Zikir Çekiyorum'

Uyuşturucu ticareti nedeniyle tutuklanarak cezaevine giren sanatçı Deniz Seki, kendisini ziyaret eden milletvekiline çarpıcı açıklamalar yaptı.

'Dua Edip Zikir Çekiyorum'

Uyuşturucu ticareti nedeniyle tutuklanarak cezaevine giren sanatçı Deniz Seki, kendisini ziyaret eden milletvekiline çarpıcı açıklamalar yaptı.

04 Aralık 2014 Perşembe 10:29
'Dua Edip Zikir Çekiyorum'
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CHP Cezaevi Komisyonu üyesi ve Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba geçen hafta Bakırköy Kadın ve Çocuk Tutukevinde bulunan Seki'yi ziyaret etti. Ağbaba, ünlü şarkıcının 24 kişilik memur koğuşunda 14 kişiyle birlikte kaldığını belirtti. Suçsuz olduğunu bildiği için kaçtığını ve kendisinin günah keçisi ilan edildiğini milletvekiline anlatan Seki, cezaevinde bol bol dua edip zikir çektiğini söyledi. Ağbaba Seki'nin şu sözlerini aktardı: "Bir hata ettim, cahillik ettim sadece bir kez kullandım. Ama asla ticaretini yapmadım. Perşembe günleri annemi arıyorum. 10 dakikalık telefon görüşmesi iznimiz var. 5 dakikasında karşılıklı ağlıyor, sonraki 5 dakikada konuşabiliyoruz."  

Son Güncelleme: 04.12.2014 10:30
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Kıbrıs ManşetDeniz SekiDua Edip Zikir çekiyorum
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