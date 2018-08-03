41 yaşına basan manken Deniz Akkaya doğum gününü kutlayan sevenlerine doğduğu an kayıtlara geçen ayak iziyle teşekkür etti. Akkaya, "Bu izlere baktıkça yeniden doğduğumu düşünüyorum" dedi.

41'inci yaş gününü kutlayan Deniz Akkaya'dan sevenlerine alışılmadık bir yolla teşşekür etti. Akkaya doğum gününü kutlayan sevenlerine doğduğunda kayıtlara geçen ayak izini sosyal medyadan paylaşarak teşekkür etti.

Deniz Akkaya'nın o paylaşımında şunları söyledi;

"Değerli dostlarım bu sabah itibariyle; gelen tum doğumgünü mesajlarım icin ? Çok teşekkürler? Aslen 3 Agustos 1977 doğumlu olan bendeniz,fotograftaki kucuk patilerin dogum kayıtlarına gectigi an yeniden doğduğumu düşünüyorum? 10 Aralik 2009 Ayse beni 30 yasimda bambaska bir Deniz yapti; evladim ve ailem basta olmak üzere, benim gibi delinin dibinde tahammul sınırlarını zorlayan karakterime rağmen hic ayrilmadan dostlugunu esirgemeyen zamansiz 30 senelik yada 2 senelik tum dostlara benim yanimda aslan gibi durdukları için cok teşekkür ediyorum?

"HERKESE KALBİMDEN BİR PARÇA GÖNDERİYORUM"

"20 yasimda calisma hayatim ile baslayan tanismamiz ile beni belki şahsen tanimadan kalbine gönlüne oturtan tum sevgisini esirgemeyen guzel insanlara kalbimden bir parca yolluyorum. "

Kaynak: Doğum gününü kutlayanlara böyle teşekkür etti