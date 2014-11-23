Doğa Rutkay: 'Evimin hanımıyım'

Sözcü'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre son ayların en beğenilen projesi ‘Güldür Güldür ’deki performansıyla büyük beğeni toplayan Doğa Rutkay, önceki gün eşi Kerimcan Kamal ’la birlikte alışveriş turu sırasında objektiflere yansıdı.



Mağazaları gezindikleri sırada birbirlerinin ellerini bir an olsa dahi bırakmayan ikili, alışverişlerinin bitmesinin ardından ayaküstü sorulara cevap verdi.



ÇOCUK İÇİN HAYIRLISI



‘Güldür Güldür ’ün yakın zamanda Türkiye turnesine çıkacağını belirten Doğa Rutkay, ”Açıkcası tüm ekip olarak kendimizi ‘Güldür Güldür ’e odakladık. Onun yanı sıra bir projede yer alabileceğimi sanmıyorum” dedi. Evliliğinin de gayet iyi gittiğini belirten Doğa Rutkay, ”İşim dışında evimin hanımıyım. Çok şükür ki keyfimiz yerinde” dedi.