DİŞİ ACUN, MÜSLÜMAN OLUŞUNU ANLATTI

Babası Hıristiyan, annesi Türk olan Asuman Krause, teyzesinin sayesinde İslamiyet'i seçmiş. İşte Krause'den çarpıcı itiraflar...

Aksiyon dolu yarışma programlarındaki başarısıyla kendini kanıtlayan Asuman Krause, son olarak ekranlara 'Dişi Acun' olarak çıktı. "Var mısın Yok musun" programını sunan Krause, Bugün gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Evlenip çocuk yapmayı düşünmüyor musun?



İstiyorum çünkü bu işlerin, yani sanatçı camiasının sonu yok. İllüzyon bir şey. Bu işi yapanların hepsinde, hepimizde egolar yüksek. Ben bir de koç burcuyum düşün, anla ne kadar egom yüksek. Her konuda, hep daha iyisini yapmak istiyorum. Bu işi yapanların hepsi böyle. Bir gün gelince, tanınmazsam üzülür müyüm, üzülürüm; insanım ya. Alkış alıyorsun, ilgi alıyorsun. Sokakta yürüyorsun, seni sevdiklerini söylüyorlar, sarılıyorlar, fotoğraf çektirmek istiyorlar.



Geleceğinize yatırım yaptınız mı?



Emeklilik sigortam var, sağlık sigortam var. Evim var. Kazancımı emlağa yatırıyorum. Gelecekte çocuğum olsun istiyorum. Dünyanın parasını verip onu kolejde okutur muyum yoksa devlet okulunda mı okuturum. Ben değişik bir anne olurum, para olsa bile onu koleje de göndermeyebilirim yani. Çünkü o, hayatı öğrenerek büyümek zorunda. Devlet okullarında okuyabilir. Ben okudum, neden o okumasın? Annemin durumu gayet iyiydi. Annem beni kolejde de okutabilirdi ama hayatı öğrenmem için devlet okullarına gönderildim.



Babanız bir Alman ve Hıristiyan, siz ne zaman Müslüman oldunuz?



Babam Hıristiyan Alman, annem Türk Müslüman. Yazları Türkiye'ye tatile geldiğimizde rahmetli Nur Teyzem'le birlikte yatardım. O bana, “Hadi kızım, ben söyleyeceğim sen söylediklerimi tekrar et” derdi. 5-6 yaşlarındaydım ilk 'Sübhaneke'yi öğretti. Sonra başka bir duayı, sonra da başka bir duayı daha öğretti. Teyzemi örnek aldım, Müslümanlığı seçtim.



Hayattaki korkunuz nedir?



Korktuğum şeyler vardır ama korkunun ecele faydası yok. Korkunun üzerine gidersin. Ondan sonra da ne olacaksa olur. Bazısı ölümden korkar ya, ondan bile korkmuyorum. Öldükten sonra mezara girişimi zaten görmüyorum ki yani. Bunları düşünürsen işin içinden çıkamazsın.



Size 'Dişi Acun' diyorlar, hoşunuza gidiyor mu?



Hiçbir sıkıntım yok! Şöyle güzel bir tarafı var, “Bak beni bir kadın olarak onunla kıyaslıyorlar.” Bir kere bu acayip şahane bir şey, anladın mı? Beni, en top olan yerdeki insanla kıyaslıyorlar beni hem de kadın halimle. Yeme de yanında yat, süper!



Çok formda görünüyorsunuz, yemekle aranız nasıl?



Programdan çıkıyorum 7/24 açık bir Mc Donald's arıyorum. Ne istiyorsam yiyorum. 13 yıl basket oynadım. Hâlâ onun kredisini kullanıyorum. Bir oturuşta iki tane Big Mc yiyorum. Ben kahvaltıda oturup adam gibi bir ekmek yerim. Bu bazen bir buçuk ekmeğe kadar çıkar. Ama ondan sonra gün boyunca ekmek yemem.



Kaç kilosunuz?



65 kiloyum. Boyum 1.78. Zayıflamak değil şişmanlamak istiyorum. 68 kilo olmak istiyorum. İnsanlar zayıflamak için spora gider, ben kilo almak için spor yapacağım. Kilo derken aslında kas yapmam gerekiyor. Kendimi daha iyi hissediyorum. Dolgun bir kadın olmak çok hoşuma gidiyor. Biz Çerkez'iz. Bizim kadınlar, uzun boylu ve ince olur. Ama belli bir süre sonra kapılardan giremiyorlar.



