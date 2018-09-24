Diba Turgut: ‘’Dans ederken, kendi öz benliğimi ve duygularımı ifade edebiliyorum…’’

Diba Turgut kimdir? Bize biraz kendinizden bahseder misiniz?

23.05.1992 Adana doğumlu olan Diba, 6 yaşından itibaren ailesiyle birlikte KKTC yerleşiyor. İlkokuldan itibaren tüm öğrenim hayatına Kıbrıs’ta başlayan Diba, çok hareketli bir çocuktu. Spora ve dansa meraklı olduğu için çocukluk çağları hep hareketli geçti. Dans etmeye ilkokulda başladı. Annesi bu konuda hep en büyük desteği oldu. Sanatın özen istediğini düşünüyor. Hayali dans okulu açmak.



25 yaşında olan, Güzel dansçı, Girne Amerikan Üniversitesi Turizm Bölümü mezunu. Latin danslarına orta son öğrencisiyken başladı. Daha sonra aldığı work shoplar ve bireysel çalışmaları ile geliştirmeye devam ediyor. Okuyup bilgi edinmekten keyif alıyor. Disiplin irade ve özveriye önem veriyor. Doğayı seviyor. İnsanın kendi içsel yolculuğuna inanıyor. Vurmalı çalgılara meraklı... Bateride kendini geliştirmeye çalışıyor.

Sevgili, Dansçı ve eğitmen olan Diba Turgut ile siz okuyucularımız için, Lefkoşa’da bulunan Mamülcüoğlu Pastanesin’de yaptığımız güzel röportaj sohbetimizde, dans ve ileride ki projelerinden konuştuk…

‘ ’Doğaçlama dans tercih etmemin sebebi; an da yaratmaya inanmamdır.’’

Dans senin için ne ifade ediyor?

Dans benim için ruhun güzelliğini derinliğini yaşadığın tüm duyguları bedeninle şekillendirmek. Yani, kendini ifadede özgürlük anlamını taşıyor.

Dans ederken kendi, özelliğini ve duygularını ifade edebiliyorum demiştin. Peki dans ederken bunu nasıl yapıyorsun?

Duygumu yaşıyorum ve bedenimi serbest bırakıyorum. Müziğin bana hissettirdiğine dönüyorum yüzümü. Müziği izlerken, bunu bütünlüğü hissederek çizdiğimi hissediyorum.

KKTC’de ki Dans sektörü için neler söylemek istersin?

Kıbrıs’ta güzel ve saf duygular var. Henüz özgür. Buradaki insanların duyguyu dans ederken iyi ifade ettiğine eminim. Coşku hissediyorlar. Latin danslarının zaman içerisinde daha fazla tanınacağına eminim. Ve dansın destekleneceğine de. Bence iyi gidiyoruz genel olarak.

Dans ve Eğitmenlik için neler söylemek istersin?

İlk olarak iyi bir dansçı sonrasında iyi bir eğitmen olmayı kendi kafamda hedefim olarak belirlediğimden beri dans etmekten hiç vazgeçmedim. Dans etmek bedenim ve ruhum arasında çok güçlü bir bağ benim için.

Doğaçlama dansı neden tercih ediyorsun?

Doğaçlama dans benim için anda yaratım gibi. Yaşamak ve yaratmak. Her oluşumun bir doğal süreci olduğuna inanıyorum. Buradaki doğallığı da en çok doğaçlama dans ederken kolay bir şekilde ifade edebildiğimi fark ettim. İçimde doğurduğum hisleri anlatmak için en özgün yol olarak seçtim.

Dans dışında nelerle ilgileniyorsun? Neler yapıyorsun?

Dans dışında drum meraklısıyım. Vurmalı çalgıların her çeşidi keyifli benim için. Spor yapmak hayatımın güzel bir alışkanlığı. Genel itibariyle eğlenerek spor yapmayı tercih ederim. Çok küçük yaşlarımdan itibaren kişisel gelişim ile ilgili araştırmalar yapıyorum. Bana geri dönüşümünü insanlarla paylaşmak da kendimle olan gayretim kadar önemli benim için. Doğanın içinde olmayı doğayı dinlemeyi, seyahat etmeyi seviyorum. Zaman buldukça yazıyorum ve çiziyorum.

‘ ’Ben sadece dansçı değil, sadece eğitmen değil, bu yolculukta kendim olmak için her halimle varım.’’

Dans sektöründe dünyada örnek aldığın isim? Kimlerle çalıştın ve kimlerle çalışmak isterdin?

İzlerken heyecanlandığım ruhuyla dans ettiğine inandığım profesyonel dansçı Alien Ramirez. Kendisi 13 kez salsa ve latin dansları 1.liği elde etmiştir. Bale, comtemporary, jazz, modern, gymnastik, flamenco ve afro cuban gibi daha birçok latin dans stillerinde de başarılı bir dansçıdır. Geçmişde kendisiyle Türkiyede yapılan bir latin dansları festivalinde tanışıp workshop alma fırsatı buldum. Hayalimde onunla aynı sahnede flamenco yapmak var.

Armağan Dinletener ile 5 Dakikada 15 Soru köşesi için ve Armağan Dinletener ile yaptığınız röportaj için neler söylemek istersin?



Soru cevaptan ziyade hoş bir sohbetdi, anlama anlatmaya açık bir paylaşım şeklinde oluştu. Sizlerin köşenizde, benim gibi dansçı olan aynı duyguları hissettiğimize inandığım arkadaşlarım için de bir yer olduğunu hissettim. İnsanlarla buluşma fırsatı verdiğiniz için teşekkür ederim.

Bizlerde bu güzel röportaj, sohbet ve geçirdiğimiz güzel zamanın ardından, ‘’Latin Dansçı ve Eğitmen’’ Diba Turgut’a çok teşekkür ediyor, başarılarının daimi bir şekilde devam etmesini diliyoruz.

Katkılarından Dolayı; Mamülcüoğlu'na Teşekkürler...

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