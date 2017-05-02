Devlet Hastanesine Nakil Edilen İbrahim Erkal’ın Sağlık Durumu nasıl?



12 Nisan tarihinde evinin otoparkında baygın halde bulunmasının ardından beyin kanaması tanısıyla özel bir hastanede tedavi altına alınan ünlü sanatçı İbrahim Erkal'ın geçtiğimiz cumartesi günü ailesinin talebi üzerine Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne nakledilmişti. Doktorların 'durumu stabil' dediği Erkal hakkında yapılan asılsız haberler yakınlarını isyan ettirdi.Erkal, ailesinin talebi üzerine ileri tetkik ve tedavilerinin yapılabilmesi amacıyla bulunduğu özel hastaneden alınarak Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesine getirilmişti. Erkal’ın, nakil sonrası yapılan ilk değerlendirmesinde, bilincinin kapalı, tansiyon ve nabız gibi hayati fonksiyonlarının düzensiz olduğunun tespit edildiği öğrenilmişti. Erkal’ın durumunda geçen zaman içerisinde değişme olmadı. Erkal’in sağlık durumunda olumlu gelişme yaşanmaması ailesini ve sevenlerini üzüyor.Sanatçının tedavisinin yoğun bakım şartlarında sürdürülmesine karar verilirken, şu an için ek bir cerrahi girişim planlamasının bulunmadığı ve sanatçının yakınlarının konu hakkında bilgilendirildiği öğrenildi.Doktorların ‘durumu stabil’ dediği Erkal, hakkında yapılan asılsız haberler yakınlarını isyan ettirdi. İbrahim Erkal’ın resmi Facebook hesabında şu açıklamaya yer verildi:“Sevgili dostlar; çıkarları uğruna yalan yanlış haber yapanlara itibar etmeyiniz lütfen. İbrahim Bey’in durumunda değişiklik yoktur. Sizlerden ricamız, özellikle bunu istiyoruz ki; buradan başka yazılan bir şeye itibar etmemenizdir. Psikolojik baskı ile sizi ve bizi yıpratacak paylaşımlardan kaçının… Sayfaları prim yapsın diye 15 gün öncenin haberini kendilerince yorumlayıp ‘son dakika haberi’ gibi servis edenleri; sizlerin de bulunduğu sosyal platforma şikâyet ederek bize yardımcı olabilirsiniz. Bu basiretsiz insanlar; burada yaptığımız bildirimden dakikalar sonra paylaşım yapıp, tüm İbrahim Erkal sevenlerini maalesef psikolojik baskı altına almaya çalışmaktadır… Şu an bizim tek derdimiz sanatçımız İbrahim Erkal’ın sağlık durumudur. Lütfen dualarınızı eksik etmeyiniz…”