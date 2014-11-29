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Deniz Seki'den Kötü Haber

Cezaevine giren ünlü sanatçının

Deniz Seki'den Kötü Haber

Cezaevine giren ünlü sanatçının

29 Kasım 2014 Cumartesi 11:49
Deniz Seki'den Kötü Haber
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Deniz Seki'nin Hastalığı İlerledi
Cezaevine giren ünlü sanatçının hastalığının ilerlediği ortaya çıktı.



‘Uyuşturucu ticareti yapmak’ suçundan aldığı cezanın onanmasının ardından 6 ay firari hayatı yaşayan Deniz Seki, iki hafta önce yakalanarak Bakırköy Kadın ve Çocuk Kapalı İnfaz Kurumu’na götürülmüştü.
Hakkında verilen mahkumiyet kararının infazına başlanan Deniz Seki kanser riski taşıyan hastalığıyla ilgili olarak tedavi olmak amacıyla başvuruda bulunduğu öğrenildi. Yargıtay’ın Deniz Seki hakkındaki kararı onamasından kısa bir süre evvel gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinde yapılan tetkiklerde Seki’nin sağ yumurtalığında 10.5 cm boyutlarında bir kistik lezyon saptanmış, bunu takiben yapılan MR çekiminde ‘pelviste 10.5 cm ebatlarında santralinde septasyon içeren ve kontrastlanım gösteren kistik oluşuma sahip dev kist’ tespit edilmiş. Buna ilişkin tedavi evraklarını da Seki’nin avukatı Naim Karakaya tarafından infaz savcılığına sunulmuştu.

Cazaevinde şikâyeti arttı

Kanser riskine işaret eden bulgulardan sonra Seki’nin tedavisi yarım kaldı. 16 Kasım’da cezaevine giren Seki, ilk muayenesinde hastalıkla ilgili şikayetlerinin ciddi oranda arttığını ifade etti ve cezaevi müdürlüğüne yazılı olarak başvurdu.

Seki’nin avukatı Naim Karakaya, “Maalesef bu hastalığa ilişkin eldeki tıbbi evraklar çok ciddi bir kanser olasılığına işaret etmektedir” dedi.

Yanına seccade ve tespih aldı

Aldığı cezanın onanmasının ardından 6 ay firari hayatı yaşayan Deniz Seki’nin Bakırköy Kadın ve Çocuk Kapalı İnfaz Kurumu’na götürülürken yanına sadece seccade ve tespih aldığı ortaya çıktı. 

Son Güncelleme: 29.11.2014 11:52
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