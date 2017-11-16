Deniz Seki By- Pass Hazırlığında
Cezaevinden çıktıktan sonra fazla kilolarından kurtulamayan Deniz Seki, mide by-pass ameliyatı olmak için önceki gün tetkik yaptırdı
‘Korkularım var’
Operasyon için düğmeye basan sanatçı, dün sabah Taksim Acıbadem Hastanesi’ne giderek testlere başladı. Dört saat süren tahlillerin ardından çıkışta soruları yanıtlayan şarkıcı, ‘Bir takım tahliller yaptırdım. Mide by-pass’ı olacağım. Sıkıntılı ve meşakkatli bir ameliyat olduğu için korkularım var. Tahlillerin sonucuna göre karar vereceğim’ dedi.