Deniz Seki By- Pass Hazırlığında

Deniz Seki, 3 buçuk yıl tutuklu kaldığı Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nden olduktan sonra fazla kilolarından kurtulmak için by-pass yaptırmaya karar verdi. Operasyona karar verilirse midesini küçültecek olan sanatçının ince bağırsağının da mideye yakın kısmından 1 metre alınacak.‘Korkularım var’Operasyon için düğmeye basan sanatçı, dün sabah Taksim Acıbadem Hastanesi’ne giderek testlere başladı. Dört saat süren tahlillerin ardından çıkışta soruları yanıtlayan şarkıcı, ‘Bir takım tahliller yaptırdım. Mide by-pass’ı olacağım. Sıkıntılı ve meşakkatli bir ameliyat olduğu için korkularım var. Tahlillerin sonucuna göre karar vereceğim’ dedi.