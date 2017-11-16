Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

16 Kasım 2017 Perşembe 14:41

Deniz Seki By- Pass Hazırlığında

Cezaevinden çıktıktan sonra fazla kilolarından kurtulamayan Deniz Seki, mide by-pass ameliyatı olmak için önceki gün tetkik yaptırdı

Deniz Seki By- Pass Hazırlığında
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Deniz Seki, 3 buçuk yıl tutuklu kaldığı Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nden olduktan sonra fazla kilolarından kurtulmak için by-pass yaptırmaya karar verdi. Operasyona karar verilirse midesini küçültecek olan sanatçının ince bağırsağının da mideye yakın kısmından 1 metre alınacak.
‘Korkularım var’
Operasyon için düğmeye basan sanatçı, dün sabah Taksim Acıbadem Hastanesi’ne giderek testlere başladı. Dört saat süren tahlillerin ardından çıkışta soruları yanıtlayan şarkıcı, ‘Bir takım tahliller yaptırdım. Mide by-pass’ı olacağım. Sıkıntılı ve meşakkatli bir ameliyat olduğu için korkularım var. Tahlillerin sonucuna göre karar vereceğim’ dedi. 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Acun Ilıcalı'dan Bomba Paylaşım! Acun Ilıcalı'dan Bomba Paylaşım!
Metin Hara Paylaştı! Metin Hara Paylaştı!
Vatan Şaşmaz'ın Eşi İlk Kez Görüntülendi! Vatan Şaşmaz'ın Eşi İlk Kez Görüntülendi!
Şoke Eden İtiraf: Onu Aldattım... Şoke Eden İtiraf: Onu Aldattım...
"KOCAM ANCAK BANA YETİYOR!" "KOCAM ANCAK BANA YETİYOR!"
Şok Gerçek! Vatan Şaşmaz'dan Sonra... Şok Gerçek! Vatan Şaşmaz'dan Sonra...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Acun Ilıcalı'dan Bomba Paylaşım!

Haberi Oku