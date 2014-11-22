Demet Evgar yine aynı gençle görüntülendi

Sözcü'den Tarkan Abdullahoğlu'nun haberine göre geçtiğimiz günlerde Asmalımescit ’te erkek arkadaşı ile yemek yerken görülen Demet Evgar kendilerini görüntüleyen magazin muhabirlerine, “Yanımdaki beyefendi sadece arkadaşım” demişti.



Demet Evgar yine aynı arkadaşı ile görüntülendi. Kalabalık arkadaş gurubu ile geldiği mekanda uzun süre eğlenen oyuncu dışarıda gazetecilerin olduğunu öğrenince mekanı erken terk etti. Evgar ’ın halı desenli çantası da gözlerden kaçmadı.