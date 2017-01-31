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31 Ocak 2017 Salı 08:46

Demet Akbağ'ın Şaka programı, Işın Karaca'yı Evinden Etti

Demet Akbağ'ın Şaka programı, Işın Karaca'yı Evinden Etti
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Demet Akbağ'ın Şaka programı, Işın Karaca'yı Evinden Etti

Şarkıcı Işın Karaca, kendisine yapılan şaka sonrasında evinden taşınmak zorunda kaldı.


Işın Karaca, Demet Akbağ'ın Show TV'de yaptığı 'Çok Aramızda' adlı şaka programının ilk mağdur ünlüsüydü.

DOZERLE KAPISINA DAYANMIŞLARDI

Demet Akbağ'ın yönlendirdiği 50 kişilik ekip kendilerini zabıta gibi gösterip dozerle Işın Karaca'nın, İstanbul-Kilyos'taki villasına gitmişti.

"EVİ 1 SAAT İÇİNDE BOŞALTIN"

Işın Karaca zabıta rolündeki kişilerin "Evi 1 saat içinde boşaltın, yıkım emri var" sözleri üzerine şok geçirmişti. Eşi Tuğrul Odabaş, avukatı ve ailesini arayan Işın Karaca kimseden cevap alamayınca çılgına dönmüştü.

"BOŞALTIN, SATMAYA KARAR VERDİM"

Işın Karaca bunun şaka olduğunu anladıktan sonra dakikalarca toparlanamamıştı. Esas darbe 1 ay sonra ev sahibinden geldi. Ev sahibi ünlü popçuyu arayıp "Evi boşaltın, satmaya karar verdim" dedi.

"EVİN DEĞERİ ŞAKA PROGRAMINDAN SONRA ARTTI"

Villayı önce satın almak isteyen Işın Karaca 750 bin dolar değerindeki evin fiyatının 1 milyon 250 bin dolara çıktığını öğrendi. Nedenini sorduğunda emlakçıdan şu cevabı aldı: "Sizin evin değeri şaka programından sonra artmış."
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