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Demet Akalın'dan usta sanatçıya sert çıkış!

Habertürk'te yer alan habere göre usta sanatçı Kayahan ’ın kendisi adına hazırlanan ve çalışmaları yaklaşık iki yıldır devam eden saygı albümünde pop şarkıcıları Hande Yener, Gülşen ve Demet Akalın ’ı istemediği haberi geçtiğimiz haftalarda büyük ses getirmişti

Demet Akalın'dan usta sanatçıya sert çıkış!

Habertürk'te yer alan habere göre usta sanatçı Kayahan ’ın kendisi adına hazırlanan ve çalışmaları yaklaşık iki yıldır devam eden saygı albümünde pop şarkıcıları Hande Yener, Gülşen ve Demet Akalın ’ı istemediği haberi geçtiğimiz haftalarda büyük ses getirmişti

24 Kasım 2014 Pazartesi 10:34
Demet Akalın'dan usta sanatçıya sert çıkış!
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Habertürk'te yer alan habere göre usta sanatçı Kayahan ’ın kendisi adına hazırlanan ve çalışmaları yaklaşık iki yıldır devam eden saygı albümünde pop şarkıcıları Hande Yener, Gülşen ve Demet Akalın ’ı istemediği haberi geçtiğimiz haftalarda büyük ses getirmişti.

AKALIN ’IN CEVABI GECİKMEDİ

Yapımcının ısrarları sonucunda Gülşen ’in albüme girmesine izin veren Kayahan; Yener ve Akalın ’ı ise veto etmişti. Önceki gün Etiler ’de bir mekânda sahne alan şarkıcı, Kayahan ’a kendi üslubuyla cevap verdi: “Kayahan bizi istememiş, çok da fifi.”
Anahtar Kelimeler:
Demet AkalınKayahanCevapSon Haberler
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