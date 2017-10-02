Magazin:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

02 Ekim 2017 Pazartesi 16:06

Demet Akalın Vegas'taki Saldırıda..

Demet Akalın Vegas'taki Saldırıda..

Demet Akalın Vegas'taki Saldırıda..
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
banner238
Demet Akalın Vegas'taki saldırıda son anda kurtuldu!
Demet Akalın, Vegas'taki korkunç saldırıdan kılpayı kurtulduğunu açıkladı.

Bir süredir Amerika'da bulunan ve bu gezisinden çektiği fotoğraf ve videoları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Demet Akalın korkunç saldırıdan kılpayı kurtulduğunu açıkladı.

Eşi Okan Kurt ve kızı olmadan çıktığı Amerika tatilini bitiren ve yurda dönmeye hazırlanan Demet Akalın sadece birkaç saatle Las Vegas’taki kanlı saldırıdan kurtuldu. Amerika gezisinin her anını sosyal medya hesabından paylaşan Akalın bu yüzden yaşanan korkunç saldırı sonrasında hayranlarının aklına gelen ilk isim oldu. Son olarak Amerika yolculuğunun bittiğini ve dönüş hazırlığında olduğunu belirten bir paylaşımda bulunan Akalın saldırıyla ilgili tweetini ancak olaydan saatler sonrasında atabildi.

Sağlığının yerinde olduğunu duyuran Demet Akalın şu tweeti attı:




 
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş LinkedIn'de Paylaş
İlgili Galeriler
11 EYLÜL İŞ İLANLARI 11 EYLÜL İŞ İLANLARI
08 Eylül 2017 iş ilanları 08 Eylül 2017 iş...
04-09-2017 TÜRKİYE GAZETELERİ 04-09-2017 TÜRKİYE...
03-09-2017 TÜRKİYE GAZETE MANŞETLERİ 03-09-2017 TÜRKİYE...
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsim
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Boşanır Boşanmaz Hülya Avşar'a Koştu; Ancak... Boşanır Boşanmaz Hülya Avşar'a Koştu; Ancak...
Hülya Avşar Da Rezil Rüsva Oldu! Hülya Avşar Da Rezil Rüsva Oldu!
İrem Derici'ye Yasak Konuldu... İrem Derici'ye Yasak Konuldu...
Ünlü Oyuncudan Kötü Haber! Ünlü Oyuncudan Kötü Haber!
'YASAK AŞK' BOMBASI! 'YASAK AŞK' BOMBASI!
Flaş Gelişme! Kaya İle Helin Avşar... Flaş Gelişme! Kaya İle Helin Avşar...
Yukarı Çık

banner28

banner211

banner184

Boşanır Boşanmaz Hülya Avşar'a Koştu;...

Haberi Oku