Demet Akalın Vegas'taki saldırıda son anda kurtuldu!



Bir süredir Amerika'da bulunan ve bu gezisinden çektiği fotoğraf ve videoları sosyal medya hesabından takipçileriyle paylaşan Demet Akalın korkunç saldırıdan kılpayı kurtulduğunu açıkladı.Eşi Okan Kurt ve kızı olmadan çıktığı Amerika tatilini bitiren ve yurda dönmeye hazırlanan Demet Akalın sadece birkaç saatle Las Vegas’taki kanlı saldırıdan kurtuldu. Amerika gezisinin her anını sosyal medya hesabından paylaşan Akalın bu yüzden yaşanan korkunç saldırı sonrasında hayranlarının aklına gelen ilk isim oldu. Son olarak Amerika yolculuğunun bittiğini ve dönüş hazırlığında olduğunu belirten bir paylaşımda bulunan Akalın saldırıyla ilgili tweetini ancak olaydan saatler sonrasında atabildi.Sağlığının yerinde olduğunu duyuran Demet Akalın şu tweeti attı: