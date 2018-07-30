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Demet Akalın eleştirilere ateş püskürdü

Bodrum'da sevenleri ile buluşan ünlü sanatçı Demet Akalın, giyim tarzını eleştirenlere cevap vererek "Dünya starlarının giydiği şeyleri giyiyorum" dedi.

Demet Akalın eleştirilere ateş püskürdü

Bodrum'da sevenleri ile buluşan ünlü sanatçı Demet Akalın, giyim tarzını eleştirenlere cevap vererek "Dünya starlarının giydiği şeyleri giyiyorum" dedi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:21
Demet Akalın eleştirilere ateş püskürdü

10 yıllık elbisesiyle Gümbet'te sahne alan Demet Akalın, sahne öncesi muhabirlerin sorularını yanıtlayarak giyim tarzını eleştirenlere tepki gösterdi.

"DÜNYA STARLARININ GİYDİĞİ ŞEYLERİ GİYİYORUM"

"Elbiselerine yaptığınız harcamaların haber olmasından rahatsız oluyor musunuz?" sorusuna cevap veren Demet Akalın, "Beni çok rahatsız etmiyor. Çünkü ben kazandığımı yine kendime yatırıyorum. Dinleyicime saygım var. Şimdi herkes pahalı giyiniyor. Bana laf edenlerin hepsi mayo giymeye başladı, eskiden çok laf eden ablalar. Hepsi pahalı pahalı giyiniyor. Bence güzel de oluyor. Dün bir köşe yazarı bir modayazısı yazmış, 'Siz ne kadar kıyafetlerini beğenmeseniz de Demet Akalın tarzı var' diye. Ben yıllardır aynı markayı giyiyordum. Ben de dünya starlarının giydiği şeyleri giymeye dikkat ediyorum. Benim için sıkıntı yok, istediğiniz kadar haber yapabilirsiniz. Elbisem zaten eski bir elbise. Baksana ütüledim, mis. En az 10 senelik. Adamlar öyle bir yapıyor ki, 10 sene sonra bile modası geçmiyor. Takıyla, makyajla süslüyorum." ifadelerini kullandı.

"BİZ ÇOCUĞUMUZUN YANINDA ÖPÜŞMÜYORUZ"

Kızı Hira'dan da bahseden Demet Akalın, "Ben aklı başında bir anneyim, aklı başında bir babası var. Biz çocuğumuzun yanında öpüşmüyoruz bile. Biz anne baba olarak, normal anne baba olarak kızımızın, evladımızın yanında öpüşmüyoruz. Onun için gece gelmiş, bizim yanımızda. Annesinin babasının yanında. Her zaman olan bir şey değil. Kırk yılda olan bir şey. Onun için tüm eleştirilere açığım, istedikleri kadar konuşsunlar. Ben haftanın 4-5 günü çalışıyorum. Normalde bu saatlerde uyuyor. Ama bugün uyumadı, gideceğimi anladığı için ağladı. Kıyamadım, o yüzden de geldi. Birazdan babasıyla eve kaçar. Hafta arası İstanbul'a gidip gelemiyorum, onu da götürmek istemiyorum. Burayı baz aldığım için gündüzleri hep evladımlayım. Onun istediği şekilde otelleri, lunaparkları her tarafı dolanıyoruz. Onun için kimse bir şey diyemez. Tüm anne babalar için evlat en hassas konudur." diye konuştu.

"BODRUM'DA YORGUN KALKMIYORUM"

Bodrum'un havasının insanı yormadığından da söz eden ünlü sanatçı, "Bodrum'un çok enteresan bir havası var. Hani diyorlar ya, 'burada 21 günde kanın değişiyor.' Burada ne kadar geç yatsan da 08.00-09.00'da kalkıyorsun, hiçbir yorgunluk, halsizlik olmuyor. İstanbul'un havasından mıdır, neminden midir nedir, orada daha yorgun kalkıyorsun. Burada Allah'a şükürler olsun yorgun kalkmıyorum." şeklinde konuştu.

"HER ŞEYİM SİZİN SEVMEDİĞİNİZ MARKADAN"

Geçen hafta giydiği çizmeleri çok konuşulan Demet Akalın, muhabirlerin sorduğu, "bu hafta da takılar mı çok konuşulacak?" sorusuna "Takılara çok para verdim. Sevmediğiniz marka. Yüzüklerim çizmelerini giydiğim markadan. Bileklik de doğum günümde kocamın hediyesiydi." diye konuştu.

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