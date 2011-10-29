Dekolte rahatsız etti

Ekrana geldiği günden beri senaryosu ve tarihsel gerçekliği tartışılan “Muhteşem Yüzyıl” dizisinin ‘Valide Sultan’ı usta oyuncu Nebahat Çehre, önceki gün İstinye Park’taydı Çehre, son dönemde ilk bölümünden itibaren reyting rekoru kıran dizi setinde üst üste yaşanan kazaların ‘lanet’ olarak değerlendirilmesi ve ‘haremdeki dekolte’ tartışmalarıyla ilgili olarak ilk kez konuştu.

İsmailağa Cemaati’nin dizi setinde yaşanan kazaları lanet olarak göstermesine anlam veremediğini söyleyen Çehre, dekolte konusundaki yorumuyla şaşırttı.

‘Eleştirilere hak veriyorum’ Haremdeki dekolte eleştirilerine ise hak verdiğini belirten Çehre, “Evet Valide Sultan’ın dekoltesi biraz açık. Kapanmakta ve kapalı göstermekte fayda var. Bu konuda hak veriyorum.

Ancak o söylenen lanet iddiaları bana pek inandırıcı gelmiyor. Çünkü her sette böyle aksilikler olabilir” diye konuştu. Çehre geçen aylarda bu sezon dizideki rolünün biteceğini de ağzından kaçırmıştı.