Defne 'nin ailesine ikinci şok!

Foster'ın annesi Hatice Foster ve eşi İlker Yasin Solmaz, sunucunun ölümünde Kerem Altan'ın ihmalinin bulunduğunu öne sürerek Kadıköy Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulunmuştu. Kadıköy

Cumhuriyet Savcılığı, Adli Tıp Kurumu'nun raporu doğrultusunda Kerem Altan'ın Foster'ın ölümünde ihmali bulunduğuna dair delil bulunmadığını belirterek 'takipsizlik' kararı vermiş ve dosyayı kapatmıştı.



Ardından Foster'ın eşi İlker Yasin Solmaz ve annesi Hatice Foster, bu karara avukatları Ersan Taştekin aracılığıyla itiraz etti. Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi dün kararını açıkladı ve itiraz nedeniyle

kapanan dosyaya itirazı da reddetti. Hatice Foster'ın avukatı Ersan Taştekin, "AİHM'ye gitmekten başka seçeneğimiz kalmadı" dedi.