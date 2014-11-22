Defilede duygulandıran anlar..

20 Kasım nefret cinayetleri mağdurlarını anma gününde Türkiye'nin ilk Trans Gay defilesinde öldürülen Trans bireyler için farklı bir konsept ile mesaj veren bir kıyafet taşıyan, Türkiye'nin ilk Trans Modeli Çağla Akalın, Sezen Aksu Dua şarkısı ile bütün misafirleri gözyaşlarına boğdu.



Kıyafetinde nefret cinayetlerine kurban giden Trans ve gay bireylerin fotoğraflarını gören misafirler gözyaşlarına mani olamadılar.



Gecede Sevda Demirel ve Ayta Sözeri sahne alırken birbirinden güzel showlar ve zenne gösterileri ile eğlenceli dakikalar yaşandı.